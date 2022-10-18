МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Расширение производства самолета МС-21 с отечественным двигателем на Иркутском авиазаводе приведёт к активизации работы предприятий малого и среднего бизнеса и к развитию региональной экономики в целом, передаёт пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на главу Приангарья Игоря Кобзева. Уганда намерена запустить прямые авиарейсы в Россию

Правительство РФ выделило на закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолетов МС-21, 15 миллиардов рублей. Первая партия оборудования должна быть законтрактована уже в текущем году, остальные – в течение последующих трех лет. На данный момент уже второй лайнер МС-21 проходит испытания с отечественным двигателем ПД-14, а первый опытный лайнер совершил уже более 100 успешных полетов.

Перед госкорпорацией "Ростех" поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с ПД-14 и с крылом из отечественных композитов. К 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск до 72 машин.

По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, принятые решения о расширении производства МС-21, которое сосредоточено на Иркутском авиазаводе, позволят не только ускорить процессы импортозамещения в рамках выпуска отечественных лайнеров, но и будут способствовать созданию новых рабочих мест в области.

"Это станет драйвером развития смежных производств, активизируется работа предприятий малого и среднего бизнеса. Все это, безусловно, приведет к развитию экономики региона в целом", — считает Кобзев.

Проект, связанный с производством пассажирских самолетов МС-21, начат на Иркутском авиационном заводе в 2007 году. Среднемагистральные лайнеры должны занять место в самом массовом сегменте авиарынка. В частности, разрабатываются самолеты МС-21-300 вместимостью от 160 до 211 мест и МС-21-200, где смогут размеситься от 130 до 176 пассажиров.