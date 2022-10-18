МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Британский премьер Лиз Трасс заявила, что она не уйдет, но это не значит что ее не "уйдут", консерваторы сейчас пытаются решить, как им это сделать, потому что для них это уже вопрос выживания, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Трасс дискредитировала себя и партию консерваторов, считает эксперт

"Зависит все не только от Лиз Трасс. И Тереза Мэй, и Борис Джонсон в свое время выиграли вотум доверия, сейчас Трасс, поскольку она только избрана, ей можно провести вотум доверия только через год. Но это не значит, что ее не вынудят уйти. Если она сама откажется уйти, (Консервативная) партия может изменить правила и найти другие способы. Потому что речь уже шла о том, чтобы созвать общенациональный съезд, это применяется очень редко. Посмотрим, как это выйдет. Они пока только размышляют. Речь не идет о том, если она уйдет, а когда она уйдет. Это не дата, а условие", — сказала она в беседе с агентством.

Трасс ранее заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. При этом она добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.

По словам Ананьевой, последние опросы показали, что Консервативная партия страны может вообще сойти с политической арены. Теперь консерваторы думают, как им поступить, новые выборы они проводить не хотят, добавила эксперт. Байден навлек на себя шквал гнева читателей Daily Mail словами о Трасс

"Нужно придумать, но они еще с этим не определились. Была уже идея назначить команду из политических тяжеловесов, которая бы взяла правление на себя. Ситуация приняла для партии экзистенциальный характер. Это вопрос выживания. Решать будет парламентская фракция, что делать дальше. Трасс заявляет что она не уйдет, но это не значит что ее не "уйдут". Джонсон тоже не собирался уходить", — пояснила она.

Возглавляемый Трасс кабмин подвергся шквалу критики на фоне нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.