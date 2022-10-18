МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Решения по вопросу "зерновой сделки" будут объявляться по мере того, как появятся результаты переговоров и решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве обсудили ход продуктовой сделки в увязке с экспортом удобрений

"По сути самих переговоров, по мере того, как будет результат, как будет решение, будет сделано соответствующее объявление", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть продлена "зерновая сделка".

В понедельник в Минобороны по итогам переговоров замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве сообщили, что черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.

В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.