МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Взрывчатка для совершения теракта на Крымском мосту могла быть завезена морем из района Одессы, все детали сейчас устанавливают спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

"Собственно, есть информация, что она могла выйти из Одессы по морю, но все остальные детали, естественно, наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны", — сказал он отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли появится новые условия для продления зерновой сделки в связи с тем, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла быть доставлена на зерновозе.

Путин заявил на минувшей неделе, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины.

Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" было зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности — "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности — грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.