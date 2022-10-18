ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — ПРАЙМ. Эстония намерена представить на заседании Европейского совета, которое пройдет 20 и 21 октября, предложение направить замороженные российские активы на помощь Украине, заявила премьер-министр страны Кая Каллас во вторник. Зеленский назвал долю разрушенных с 10 октября украинских электростанций

"Замороженные активы стоят более 330 миллиардов евро. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что Еврокомиссия может выступить с предложениями о том, как использовать эти активы сейчас. Эстония предлагает направить эти средства на помощь Украине", — сказала она эстонскому изданию Postimees.

Страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе, более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.