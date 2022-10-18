АФИНЫ, 18 окт — ПРАЙМ. Согласно пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Греции за 2021 год в натуральном выражении показал рост на 8,4% по сравнению с 2020 годом, против увеличения на 8,3%, заявленного в первой оценке в марте, сообщило греческое статистическое управление Elstat. Греция сократила потребление газа за последние месяцы

ВВП в текущих ценах составил 181,675 миллиарда евро. Пересмотр данных был произведен на основе поступивших новых и обновленных данных, таких как оценки расходов на конечное потребление домохозяйств по результатам обследования семейного бюджета, годовые данные платежного баланса и внешней торговли.

Окончательные потребительские расходы в прошлом году в натуральном выражении показали рост на 4,9% по сравнению с 2020 годом. При первой оценке рост оценивался в 6,8%.

Импорт товаров и услуг в прошлом году в натуральном выражении показал рост на 17,7% по сравнению с 2020 годом. Экспорт товаров и услуг в 2021 году вырос на 24,1% по отношению к 2020 году. Импорт товаров и услуг 2021 года в текущих ценах показал рост на 34,5% по сравнению с 2020 годом, экспорт товаров и услуг в 2021 году в текущих ценах показал рост на 40,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам консультаций с властями Греции заявлял в конце июня, что темпы роста экономики страны останутся высокими и составят 3,5% по итогам года, несмотря на негативное влияние кризиса на Украине. По оценке МВФ, греческая экономика восстановилась после тяжелой рецессии, вызванной ковидом, и в 2021 году объем производства вернулся на предшествовавший уровень.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас в середине сентября повысил прогноз роста экономики в этом и следующем году. По его словам, ВВП вырастет в этом году на 5,3% вместо 3,1%, заложенных в бюджете. В среднем по Европе рост ВВП ожидается на 3,1%. В 2023 году экономика Греции по этому прогнозу вырастет на 2,1% против 0,9% в среднем по Европе.