МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обратилась в Минсельхоз с предложением рассмотреть возможность увеличения объемов интервенционных закупок зерна урожая 2022 года до 10 миллионов тонн в текущем году, а также добавить еще 10 миллионов тонн к планируемым до 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. Объем закупок зерна в госфонд составил 40500 тонн

Механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций в РФ применятся для стабилизации цен и поддержки аграриев. В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас в 3 миллиона тонн продовольственного зерна; при этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями сформировать этот запас уже в текущем году. Пока, согласно данным биржи, в интервенционный фонд в 2022 году закуплено 873,045 тысячи тонн зерна на 13,153 миллиарда рублей. А глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский накануне высказывал мнение, что Госфонд РФ до конца года сможет аккумулировать не более одного миллиона тонн зерна.

"Президент АККОР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников направил от совета АККОР обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В целях нормализации ситуации на зерновом рынке предлагается рассмотреть возможность увеличения объемов интервенционных закупок урожая 2022 года до 10 миллионов тонн", — сообщили в пресс-службе ассоциации. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

Кроме того, в целях формирования стратегического запаса зерна в госрезерв на 2023-2024 годы предлагается рассмотреть вопрос о проведении дополнительных государственных закупок в объеме 10 миллионов тонн с организацией хранения закупленного зерна на складах сельхозтоваропроизводителей. По мнению ассоциации, это поможет нивелировать дефицит мощностей элеваторов.

Сегодня фермеры заканчивают уборочные работы, ожидается отличный урожай, отмечают в ассоциации, кроме того, своевременно принятые решения по защите аграриев от введенных санкций помогли отечественным сельхозпроизводителям подготовиться к весеннему севу. В то же время там обратили внимание на значительное снижение цен на зерно, при которых фермеры не могут покрыть понесенных издержек, и в этой ситуации одним из механизмов, позволяющим выровнять цены на зерновые культуры на внутреннем рынке, являются интервенционные закупки зерна.

"Считаем, что вышеуказанные меры будут способствовать стабилизации ситуации на зерновом рынке, помогут сохранить выращенный урожай и надежно обеспечить население отечественным продовольствием", — говорится в обращении.