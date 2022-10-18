МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Еврозона может столкнуться с рецессией, но повышение ставок по-прежнему абсолютно необходимо, так как устойчиво высокая инфляция вредит экономике и стабильности. Об этом во вторник заявил Габриель Махлуф, управляющий центрального банка Ирландии. В ЕЦБ заявили о намерении снижать инфляцию всеми способами

"Еврозону ожидает сложная комбинация высокой инфляции и низких темпов экономического роста, включая вероятность технической рецессии", — сказал он.

"История нас учит, что эти проблемы будут только усугубляться, если мы будем откладывать принятие соответствующих мер, и повышение ставок абсолютно необходимо, так как устойчивая инфляция вредит макроэкономической стабильности", — добавил Махлуф.