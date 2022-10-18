ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Американская экономика с весны 2023 года погрузится в умеренную рецессию, хотя риски более сильного сокращения ВВП все еще сохраняются, говорится в прогнозе агентства Fitch Ratings, представленном во вторник телеканалом CNN со ссылкой на документ. Fitch ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Великобритании

"Следующей весной экономика погрузится в умеренную рецессию в стиле 1990 года", — указано в публикации.

"Fitch Ratings также указал на сохраняющийся риск более глубокой инфляции чем та, которая началась в 1990 году, частично из-за того, что американские компании накопили больше долга относительно размера экономики, чем 30 лет назад", — добавили там. Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.

По оценкам Fitch, основными негативными факторами для сокращения американской экономики станут устойчивая инфляция, ведущая к сокращению потребительских расходов, а также рост учетных ставок со стороны Федеральной резервной системы США в попытке ее победить. При этом в середине сентября Fitch прогнозировало, что рост ВВП в США в годовом выражении будет довольно близок к нулю в 2023 году. СМИ: США высвободят до 15 миллионов баррелей нефти из стратрезервов

Всего в 2023 году агентство, согласно новому прогнозу, ждет роста американского ВВП в пределах 0,5%, что на 1 процентный пункт ниже оценки в июньском прогнозе на уровне 1,5%. Согласно релизу бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП США во втором квартале 2022 года снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами). В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 1,8%.

Уровень безработицы в США, по прогнозу Fitch, продолжит расти с нынешнего значения в 3,5% до 5,2% в 2024 году. "Финансовое состояние американских домохозяйств в настоящее время значительно лучше, чем в 2008 году, банковская система здоровее, и есть лишь незначительное свидетельство избыточного строительства на рынке жилья", — приводит CNN оценку экономистов Fitch Ratings.