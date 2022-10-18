2022-10-18T16:29:15+03:00

2022-10-18T16:29:15+03:00

2022-10-18T16:29:15+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221018/838499100.html

Промышленное производство в США выросло в сентябре лучше прогноза

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% к августу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 18.10.2022

экономика, промышленность, новости, сша, промышленное производство

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60