МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% к августу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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СМИ: агентство Fitch ожидает умеренную рецессию в США весной 2023 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,1%.