БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Европарламент призвал страны Евросоюза ускорить процесс принятия в Шенгенское пространство Румынии и Болгарии и завершить его до конца года, сказано в одобренной во вторник резолюции ЕП. Россиянам с 25 октября запретят въезд в Чехию по шенгенским визам

Депутаты считают, что Совет ЕС до сих пор не принял решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенген, несмотря на то, что обе страны уже много лет соответствуют требуемым критериям.

"Совет ЕС должен одобрить решение по интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство до конца 2022 года. Это позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года", — сказано в документе.

По мнению европарламентариев, наличие пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.

Решение по интеграции новых государств в Шенгенское пространство принимается странами-членами Евросоюза единогласно.