ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. США не возражают против поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

"Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос", — сказала она.

Донфрид также выразила уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров и США ожидают от России демонстрации серьезного настроя на такой исход.

"Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли", — добавила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.