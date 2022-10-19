МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore поставил значительные объемы алюминия российского происхождения на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов (LME) в южнокорейском Кванъяне, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом. Греция нарастила импорт товаров из России

Как отмечает агентство, еще один источник заявил, что алюминий произведен компанией "Русал".

"Сырьевой трейдер Glencore поставил значительные объемы алюминия российского происхождения на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов в Кванъяне, Республика Корея", — передает агентство.

Один из источников также заявил, что поставки на склады LME подчеркивают трудности, с которыми столкнулся "Русал" на фоне того, как контракты на 2022 год истекают, а покупатели отказываются от российского металла по контрактам на 2023 год.