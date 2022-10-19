СМИ: Glencore поставил алюминий российского происхождения на склады LME
Reuters: сырьевой трейдер Glencore поставил алюминий российского происхождения на склады LME
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore поставил значительные объемы алюминия российского происхождения на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов (LME) в южнокорейском Кванъяне, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.
Как отмечает агентство, еще один источник заявил, что алюминий произведен компанией "Русал".
"Сырьевой трейдер Glencore поставил значительные объемы алюминия российского происхождения на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов в Кванъяне, Республика Корея", — передает агентство.
Один из источников также заявил, что поставки на склады LME подчеркивают трудности, с которыми столкнулся "Русал" на фоне того, как контракты на 2022 год истекают, а покупатели отказываются от российского металла по контрактам на 2023 год.