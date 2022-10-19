МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия занимает десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от 100 миллионов долларов, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners совместно с New World Wealth. Бизнесмен рассказал, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Как отмечается, число центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек — в основном это владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

В США живут 38% (9 730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе (2021) и третье (1132) место соответственно. Великобритания занимает четвертое место (968), за ней — Германия (966).

Также в десятку попали Швейцария, занимающая шестое место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463).

Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. При этом другие крупные экономики, Франция (380) и Италия (298), не оказались в числе лидеров по количеству центимиллионеров.