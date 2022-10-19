АСТАНА, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство Казахстана ждет роста ВВП в 2023-2025 годах на уровне 4-4,1%, сообщает комитет по финансам и бюджету мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Путин отметил важность для России сотрудничества с Центральной Азией

Кабмин внес законопроект о республиканском бюджете на 2023-2025 годы в мажилис, депутаты обсуждают его в среду на пленарном заседании палаты.

"Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,0-4,1% в 2023–2025 годах", — говорится в заключении комитета.

Предполагается, что при сохранении текущей динамики среднегодовая цена на нефть в 2022 году превысит 100 долларов за баррель. На среднесрочный период в прогнозе заложена более консервативная цена в 85 долларов за баррель.

Поясняется, что национальный банк определил целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5% в 2023 году, 4-5% – в 2024 году с последующим снижением до 3-4% в 2025 году.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году. По итогам января-сентября рост ВВП составил 2,8%.