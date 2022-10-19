МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство России позволило направлять средства материнского капитала на оплату частных образовательных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

"Материнский капитал можно будет направлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП)", — говорится в заявлении.

Для этого родителям необходимо направить в ПФР заявление и заключенный договор с указанием стоимости услуг. Сделать это можно через отделение или сайт Пенсионного фонда, МФЦ, а также портал "Госуслуг".

Уточняется, что средства можно будет потратить на оплату частного педагога с государственной лицензией, негосударственного детсада или школы.