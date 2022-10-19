МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, предоставляющий мобилизованным учредителям малого и среднего бизнеса право на кредитные каникулы. ГДв первом чтении разрешила мобилизованным передачу бизнеса по доверенности

Сенаторы поддержали проект единогласно.

Мера направлена на поддержку МСП, оформивших займы и кредиты до призыва их единственного участника и по совместительству руководителя на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Кредитные каникулы можно будет оформить на срок мобилизации, увеличенный после первого чтения в Государственной Думе на 90 дней, и продлить в том случае, если мобилизованный находится в госпитале с ранением или болезнью.

Для получения кредитных каникул необходимо обратиться в банк до конца 2023 года и предоставив документы, подтверждающие мобилизацию. Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.

7 октября глава государства подписал закон о трудовых гарантиях для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также о кредитных каникулах для мобилизованных и их семей.