МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, утверждающий нормативы распределения налоговых пеней и штрафов между уровнями бюджетной системы с 1 января 2023 года в условиях действия единого налогового счета. В Госдуме предложили стимул для граждан в борьбе с телефонным спамом

Сейчас налоговые пени и штрафы зачисляются в бюджеты регионов по нормативам, установленным по каждому налогу. При этом с 1 января 2023 года вступит в силу закон о введении в России института единого налогового счета. Такой счет будет открыт в Федеральном казначействе каждому налогоплательщику: он будет перечислять туда средства, указывая в платежном поручении только сумму и свой идентификационный номер, а налоговая служба сама распределит платежи по определенным налогам и сборам.

Таким образом у налогоплательщиков не будет задолженностей по одним налогам и переплат – по другим, вместо этого будет формироваться единое сальдо по всем обязательствам. Соответственно, суммы пеней, штрафов и процентов, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, также будут определяться суммарно по каждому налогоплательщику без выделения отдельных налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

Закон устанавливает особенности распределения пеней и штрафов, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Госдума поддержала в первом чтении введение акциза на сладкие напитки

Согласно документу, с 2023 года налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов. Пени будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 40%, в региональный бюджет — 43%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%, а все проценты будут зачисляться в федеральный бюджет.

Закон также устанавливает правила распределения акцизов между уровнями бюджетной системы: это будет происходить по нормативам, утвержденным в законе о бюджете на следующий год.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.