МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первых трех кварталов получила чистый убыток в размере 783 миллиона долларов после убытка в 512 миллионов годом ранее, сообщает компания. СМИ: страховой сектор США ждут рекордные убытки от урагана "Иан"

Выручка компании при этом поднялась на 1,6%, до 15,251 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,8 доллара, тогда как год назад он составлял 0,64 доллара.

По итогам третьего квартала чистый убыток составил 17 миллионов долларов после прибыли в 8 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составила 0,02 доллара после прибыли в 0,01 доллара годом ранее. Скорректированный показатель прибыли на акцию достиг 0,26 доллара, прогноз составлял 0,25 доллара.

Выручка компании за эти три месяца выросла на 5,4%, до 5,369 миллиарда долларов при прогнозе в 5,44 миллиард. Заказы за квартал выросли на 13% год к году, до 6,063 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 3%.