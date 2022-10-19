МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Бывшим заместителем министра энергетики, уличенным в получении взятки на 227 миллионов рублей, оказался Анатолий Тихонов, сообщил источник РИА Новости. Бывшего замминистра энергетики заподозрили в получении крупной взятки

"Речь идет о бывшем замглавы Минэнерго Анатолии Тихонове", — сказал собеседник агентства.

Тихонов был задержан еще два года назад в связи с хищением более 600 миллионов рублей, выделенных Министерству энергетики на создание информационных систем. Источник не уточнил, идет ли речь о прошлом обвинении или новом расследовании.

Ранее в понедельник Министерство внутренних дел России установило, что бывший замглавы Минэнерго получил взятку на сумму 227 миллионов рублей. Согласно информации, он получал деньги через посредников, которые использовали счета в иностранных банках. Взятка предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов.