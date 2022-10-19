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Минтруд назвал ожидаемый размер прожиточного минимума в 2024 году
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Размер прожиточного минимума в 2024 году может вырасти до 15 тысяч, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов. "На 2024 год, соответственно, ПМ, по предварительным данным, составит... ПРАЙМ, 19.10.2022
экономика, новости, минтруд рф, прожиточный минимум, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Размер прожиточного минимума в 2024 году может вырасти до 15 тысяч, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
"На 2024 год, соответственно, ПМ, по предварительным данным, составит 15 тысяч 49 рублей", — заявил он, выступая в Государственной Думе.
Ранее ведомство подготовило законопроект об установлении в 2023 году прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей, а минимального размера оплаты труда — 16 242 рублей.
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