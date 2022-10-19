МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ незначительно замедлилась — до 0,02% с 0,03% неделей ранее, с начала года по 17 октября потребительские цены выросли на 10,55%, сообщил в среду Росстат. В Центробанке рассказали о влиянии индексации тарифов ЖКХ на инфляцию

"За период с 11 по 17 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала октября – 100,08%, с начала года – 110,55%", — говорится в сообщении.

Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился — на неделе с 11 по 17 октября она подорожала на 1,2% после 1,1% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 5%, бананы – на 3,4%, огурцы – на 1,9%, капуста – на 1,3%, картофель – на 0,9%, свекла – на 0,4%, лук – на 0,3%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 22 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар — на 0,99% и 0,56% соответственно; следом идет подсолнечное масло, оно снизилось в цене в среднем на 0,5%. Пшеничная мука, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 0,39%, чай — на 0,36%, печенье и вареная колбаса — на 0,34%, мясные консервы для детского питания — на 0,3%, баранина — на 0,29%, шоколадные конфеты — на 0,25%, пшено и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,24%, рис — на 0,23%.

Подорожание наблюдалось по 11 наименованиям продуктов. Рост цен на яйца замедлился до 1,86% с 2,14% неделей ранее. Следом идут питьевое цельное стерилизованное молоко — оно подорожало на 0,5%, сметана — на 0,38%, мороженая рыба и сливочное масло — на 0,27%, говядина и вермишель — на 0,19%, соль — на 0,16%. Цены на макаронные изделия за неделю не изменились.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных – на 0,61%, спички и туалетная бумага – на 0,28% и 0,25% соответственно, зубные пасты – на 0,18%, а также пеленки для новорожденных, туалетное и хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные щетки – на 0,1%. Цены на детские подгузники снизились на 0,1%.

Среди электроники и бытовой техники в цене выросли телевизоры — на 0,31%, а электропылесосы и смартфоны подешевели — на 0,29% и 0,73% соответственно. Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,02%, на иностранные — на 0,04%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением мази "Левомеколь" (она подешевела на 0,31%).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на неделе с 11 по 17 октября на 4% после роста на 1,3% неделей ранее.