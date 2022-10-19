МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за сентябрь 2022 года выросла на 97,4 миллиона рублей, или на 11,5%, и на 1 октября составила 942,4 миллиона рублей, сообщил Росстат. TotalEnergies предложила сотрудникам перенести переговоры о зарплате

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 465,1 миллиона рублей (49,4%), в 2021 году – 131,4 миллиона рублей (13,9%), в 2020 году и ранее – 345,9 миллиона рублей (36,7%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 октября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41,6%; строительство – 13,2%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9,5%; добыча полезных ископаемых – 7,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 6,2%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,9%; научные исследования и разработки – 5,8%; транспорт – 5,7%.