ПАРИЖ, 19 окт — ПРАЙМ. Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр завил, что ЕС крайне обеспокоен новым законом о сокращении инфляции в США, который ставит под вопрос равные возможности для американских и европейских производителей и может привести к новым торговым войнам. Во Франции назвали бессмысленной идею транзита газа через Турцию

"Я думаю, что акт о сокращении инфляции беспокоит не только Францию и Германию, но и все европейские страны. Необходимо работать над адекватным ответом стран ЕС на этот акт. Мы не говорим о подходе "зуб за зуб", но этот вопрос очень нас беспокоит, потому что здесь на кону равные возможности американских и европейских производителей. И мы хотим сохранить эти равные возможности между двумя континентами", — сообщил Ле Мэр на совместной пресс-конференции с министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов страны Кристианом Линдером, транслировавшейся министерством экономики ФРГ.

"Необходимо совместно со всеми европейскими партнерами обсудить его и исследовать все опции. Необходимо использовать все возможности для диалога с администрацией США, чтобы объяснить, что мы не хотим попасть под удар этих последних решений администрации Байдена и последствий этого акта. Мы не хотим вступать ни в какие новые торговые войны. Это будет полным провалом в отношениях между ЕС и США, и мы хотим этого избежать", — добавил он.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Ранее в ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

В сентябре официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин также выразил опасения в связи с этим законом, отметив, что США, будучи членом ВТО, обязаны проводить свою инвестиционную политику в соответствии с правилами организации и защищать порядок справедливой конкуренции.