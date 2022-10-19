МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Экономическая активность в США незначительно выросла за август-сентябрь, в то же время динамика неоднородна для разных отраслей, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Аналитики оценили, до каких уровней ФРС может повысить ставку

"По сравнению с предыдущим отчетом экономическая активность в стране в целом незначительно выросла, однако экономические условия в разных отраслях и округах были разными. В четырех округах активность не изменилась, а в двух — снизилась, при этом замедление экономики и слабый спрос объясняется повышением процентных ставок, инфляцией и перебоями в цепочке поставок", — говорится в документе.

Большинство округов сообщили, что розничные расходы понизились или сохранились на прежнем уровне, так как расходы домохозяйств сверх жизненно необходимых понизились, а автодилеры отметили устойчивую вялость продаж, вызванную ограниченными запасами, высокими ценами на автомобили и ростом процентных ставок. Туристическая активность сильно выросла благодаря продолжающемуся росту активности в сфере досуга и увеличению числа деловых поездок.

Производственная активность осталась на прежнем уровне или выросла в большинстве округов на фоне улучшения ситуации с поставками, хотя присутствовали и некоторые сообщения о снижении производства. Прогнозы стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса. Активность в сфере недвижимости понизилась из-за высоких ставок по ипотечным кредитам и общего роста цен на жилье. Такая ситуация на рынке недвижимости способствует росту объемов аренды квартир и арендной платы.

Занятость в США в большинстве округов росла умеренными темпами, но условия в целом оставались напряженными, хотя в некоторых округах было отмечено облегчение ситуации с наймом и/или удержанием работников. Заработная плата выросла почти во всех округах. Собеседники отмечают, что ожидают дальнейшего повышения заработной платы, так как это является основным инструментом удержания персонала в условиях высокой инфляции, роста стоимости жизни и недостатка рабочей силы.

Значительный рост цен был отмечен во всех округах, однако несколько округов сообщили об облегчении ситуации. Значительное повышение цен на средства производства было отмечено в различных отраслях промышленности, хотя было отмечено и некоторое снижение стоимости товаров, топлива и грузоперевозок.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.