МИНСК, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии подписало постановление о новой системе регулирования цен, сообщает совет министров страны. В Белоруссии ввели мораторий на повышение цен

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен.

"Подписано постановление совмина о новой системе регулирования цен", — говорится в сообщении в Telegram-канале совета министров. Поясняется, что "в соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные".

Согласно сообщению, системой предусматривается введение для производителей согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом, а для импортеров и торговли — установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение пяти рабочих дней.

Документом также предусмотрено ограничение бартерных сделок. "Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами", — поясняется в сообщении. Там говорится, что решено ввести запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

"Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании", — подчеркивается в сообщении.

Как заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов, комментируя в эфире телеканала "Беларусь 1" подготовленный проект постановления о регулировании цен, в основе нового решения правительства – принцип справедливого распределения доходной части по всей цепочке поставки товара – от производителя до прилавка. "Нормы, которые заложены, позволят упорядочить распределение этой прибыли между субъектами хозяйствования. Четко будет определено, что производитель руководствуется рентабельностью, если есть необходимость повышения цены, нужно согласовать с компетентным органом. Для импортеров не будет ценовой вакханалии,… конкретная импортная надбавка. Оптово-розничное звено – по всем товарам… будет определенный уровень надбавок", — пояснил министр. Он заверил, что эти меры не приведут к дефициту товаров или сокращению их ассортимента.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева заявила, что при регулировании цен по всей цепочке не будет "такого искажения, как "новые товары", хеджирование рисков, закладывается тема снижения затрат,… — это позволит удержать цены на приемлемом уровне". Она обратила внимание, что после периода ослабления курса нацвалюты весной, вызвавшего рост цен, продавцы их не снизили, хотя курс восстановился. "Как бы ни отработал Нацбанк, им было все равно, они не возвращали обратно цену, эту валютную составляющую не исправляли. В проекте постановления помимо надбавки будет еще четко прописано, как пересчитывать (цены – ред.) по курсу Национального банка", — добавила Медведева.