МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал не быть слишком оптимистичными насчет продления "зерновой сделки" — часть договоренности, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Россия продлевать зерновую сделку, Полянский сказал: "Это зависит от того, что мы получим от этой сделки. Пока мы получили очень мало".

Отвечая на вопрос о том, как идут переговоры, дипломат указал: "Я бы не был очень оптимистичным на данном этапе, потому что мы смотрим на практические результаты".

По его словам, практические результаты очень скромные. "Вещи, которые нам обещали, не исполняются", — отметил он.

"Мы ожидаем, что будет исполняться то, что нам обещалось во второй части сделки, то, чем пренебрегают западные страны. Мы хотим, чтобы наша часть сделки исполнялась так же, как украинская", – сказал Полянский.