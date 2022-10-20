МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Западные страны откровенно игнорируют правила с области внешней торговли, никакой добросовестной конкуренции нет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Иран предложил Катару составить план по увеличению торгового оборота

Российский председатель правительства в четверг выступил на пленарном заседании форума "Сделано в России".

"Декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет — в основе многих решений лежит открытый протекционизм или разного рода сиюминутные политические задачи", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, недружественные страны также стремятся исключить Россию из системы глобальной торговли. Он отметил, что подобные намерения абсурдны.

"С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно" — пояснил премьер.

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