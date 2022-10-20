Восьмой Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года
Росконгресс: Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года во Владивостоке
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Восьмой Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2023 года, мероприятие пройдет на территории ДФУ во Владивостоке.
"VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", — сообщил "Росконгресс".
Ответственный секретарь форума и советник президента Антон Кобяков рассказал, что сегодня значение форума выросло. По его словам, ВЭФ стал авторитетной площадкой для дискуссий, которая поддерживает активное развитие региональной экономики и способствует расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса", — приводит его слова "Росконгресс".
По традиции гостей мероприятия будет ждать масштабная культурная программа, в центре Владивостока состоится фестиваль "Владивостокские сезоны".