МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита российского бюджета в текущем году. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. Минфин финансирует расходы бюджета из средств ФНБ в текущем году

"…Направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме 1000000000 тысяч рублей", — следует из текста.

Ответственным за исполнение поручение назначено Министерство финансов России.

По данным Минфина, объем ФНБ за сентябрь 2022 года уменьшился в рублях на 1,078 триллиона рублей — до 10,792 триллиона рублей, что эквивалентно 8,1% ВВП, прогнозируемого на текущий год. В долларах размер фонда снизился на 8,652 миллиарда, до 187,975 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,524 триллиона рублей или 131,057 миллиарда долларов (5,6% прогнозируемого ВВП).