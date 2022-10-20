МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Целые сектора экономики всего за полгода сумели переориентироваться на новые рынки, российскую продукцию по-прежнему покупают около 200 стран мира, заявила на пленарной сессии "Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта" на международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, руппа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Мишустин сообщил о росте стоимости российского несырьевого экспорта

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный РЭЦ, проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждения победителей конкурса "Экспортер года". В форуме участвуют представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения.

"Если говорить о нашей сфере, о несырьевом неэнергетическом экспорте, то порядка 40% его традиционно приходилось на недружественные страны, в первую очередь – на Евросоюз. Процесс переориентации уже запущен, и доля наших несырьевых поставок в дружественные страны возросла с 60% до 65%. Чтобы переориентировать поставки мы выстраиваем товаропроводящую сеть, формируем конкурентное предложение и эффективную систему транзакций с новыми странами. Поэтому, несмотря ни на что, покупатели нашей продукции – это по-прежнему около 200 стран мира", — отметила Никишина.

Она подчеркнула, что в данный момент происходит сокращение поставок продукции, которая оказалась под санкциями, а также расширение экспорта российских товаров в дружественные страны.