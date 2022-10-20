МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Австралия решила продлить на год завышенный 35-процентный тариф на импорт российских и белорусских товаров, следует из опубликованного в четверг совместного заявления министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла. Иран будет импортировать древесину из России без таможенных пошлин

"Австралийское правительство продляет действие штрафного тарифа на товары, импортированные из России и Белоруссии, на дальнейшие 12 месяцев, до октября 2023 года", — сказано в документе.

авторы заявления напомнили, что в отношении России и Белоруссии действует 35-процентный тариф на импорт их товаров наряду с полным запрещением импорта энергоресурсов.

Австралийские власти также решили отказывать в предоставлении займов и прочей финансовой поддержки торговли с Россией и Белоруссией, а также инвестиций в этих странах.