Австралия продлила завышенные пошлины на товары из России и Белоруссии
Австралия объявила о продлении завышенных пошлин на товары из России и Белоруссии на год
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Австралия решила продлить на год завышенный 35-процентный тариф на импорт российских и белорусских товаров, следует из опубликованного в четверг совместного заявления министров иностранных дел Пенни Вонга и торговли и туризма Дона Фаррелла.
"Австралийское правительство продляет действие штрафного тарифа на товары, импортированные из России и Белоруссии, на дальнейшие 12 месяцев, до октября 2023 года", — сказано в документе.
авторы заявления напомнили, что в отношении России и Белоруссии действует 35-процентный тариф на импорт их товаров наряду с полным запрещением импорта энергоресурсов.
Австралийские власти также решили отказывать в предоставлении займов и прочей финансовой поддержки торговли с Россией и Белоруссией, а также инвестиций в этих странах.