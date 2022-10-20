МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 октября, сократилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 214 тысяч, сообщило министерство труда страны. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя до 230 тысяч с изначального показателя предыдущей недели в 228 тысяч, который был пересмотрен до 226 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1,25 тысячи — до 212,25 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 211 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 октября, выросло на 21 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,385 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен в сторону понижения на 4 тысячи — до 1,364 миллиона заявок с 1,368 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.