МИНСК, 20 окт — ПРАЙМ. В Белоруссии будет установлен единый порядок калькуляции себестоимости производимой продукции, заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Иван Вежновец. Правительство Белоруссии приняло решение о новой системе регулирования цен

По его словам, будут четко определены документы, которые производители будут предоставлять в государственные органы для согласования повышения отпускных цен либо установления новых.

"В первую очередь вводится калькуляция себестоимости и прогноз изменения цены с четким обоснованием каждой позиции статьи затрат", — цитирует представителя МАРТ агентство Белта.

Один из таких документов — маркетинговое исследование. "Это сравнение цен на аналогичные товары, выпускаемые самим предприятием либо иными субъектами, работающими на рынке Беларуси. Важно, что это сравнение цен и с экспортной альтернативой, в том числе поставляемой самим субъектом на внешние рынки, для того чтобы не допускать злоупотреблений", — пояснил Вежновец.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. Правительство Белоруссии в среду подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространится на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные.