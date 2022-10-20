МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября. Банк России улучшил прогноз по росту ипотеки в 2022 году

"Обеспечить продление программы "Дальневосточная ипотека" на период до 2030 года", — сообщается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Свое решение о продлении программы Путин озвучивал также в ходе пленарной сессии ВЭФ. По действующим правилам "Дальневосточная ипотека" ограничена 31 декабря 2024 года.

Дальневосточная ипотека под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, а также, при определенных условиях, — людям без ограничения по возрасту. Оформить кредит по ней можно с максимальным лимитом в 6 миллионов рублей. Программа заработала в 2019 году.