В Ираке предложили России расширить экспорт продукции
В Минсельхозе Ирака предложили России расширять свой экспорт
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ирак предложил России расширять свой экспорт в области медицинских товаров, кормов и продуктов, выразил готовность помогать российскому бизнесу в решении практических трудностей. Об этом заявил директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн.
"Сейчас всего два товара российского происхождения представлены на иракском рынке медицины — это два вида вакцин. Хотелось бы увеличить линейку тех товаров, которые экспортируются", — сказал он, выступая на российско-иракском бизнес-форуме а Торгово-промышленной палате России.
Глава Минсельхоза Ирака отметил, что страна нуждается в российской агропродукции. Он подчеркнул, что ведомство готово "помогать российским компаниям преодолеть имеющиеся трудности".
Ирак в свою очередь мог бы поставлять России шерсть, кожу, живых животных и финики, добавил Хусейн.