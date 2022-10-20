МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ирак предложил России расширять свой экспорт в области медицинских товаров, кормов и продуктов, выразил готовность помогать российскому бизнесу в решении практических трудностей. Об этом заявил директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн. Турецкий машиностроительный экспорт в Россию установит рекорд в 2022 году

"Сейчас всего два товара российского происхождения представлены на иракском рынке медицины — это два вида вакцин. Хотелось бы увеличить линейку тех товаров, которые экспортируются", — сказал он, выступая на российско-иракском бизнес-форуме а Торгово-промышленной палате России.

Глава Минсельхоза Ирака отметил, что страна нуждается в российской агропродукции. Он подчеркнул, что ведомство готово "помогать российским компаниям преодолеть имеющиеся трудности".

Ирак в свою очередь мог бы поставлять России шерсть, кожу, живых животных и финики, добавил Хусейн.