МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Радикального ускорения инфляции в России не наблюдается, и до конца 2022 года она будет оставаться на уровнях ниже прошлогодних — около 0,5% в месяц, заявил в беседе с радио Sputnik главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

Назвав свой прогноз "относительно позитивным", он отметил, что к сегодняшнему дню в России "закончилось удешевление продовольственных товаров, причем неожиданно быстро, закончилось снижение цен на плодоовощную продукцию". Тем не менее, на взгляд Надоршина, "какого-то радикального ускорения инфляции" в стране не наблюдается.

"Судя по всему, вплоть до конца года она будет оставаться на уровнях ниже прошлогодних. Скажем, где-то 0,5% в месяц будет — кажется, пока на такие темпы она выходит. На фоне того, что мы видели в конце прошлого года и в начале этого — не очень много. Полпроцента в месяц в это время года — не такая большая инфляция, такие темпы ничего катастрофичного из себя не представляют", — уверен экономист.