МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Возгорание произошло на складе в подмосковном Ногинске, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск — Технопарк", — говорится в сообщении.

Согласно данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч "квадратов". На борьбу с огнем направили дополнительные силы.