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В Подмосковье загорелся склад
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Возгорание произошло на складе в подмосковном Ногинске, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. "На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на... ПРАЙМ, 21.10.2022
экономика, новости, пожар, склады, мчс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Возгорание произошло на складе в подмосковном Ногинске, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"На 58-м километре Горьковского шоссе горит складское помещение на территории "Ногинск — Технопарк", — говорится в сообщении.
Согласно данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч "квадратов". На борьбу с огнем направили дополнительные силы.