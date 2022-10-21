МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян после устойчивого роста в течение последних нескольких лет во втором квартале 2022 года снизилась на 0,2 процентного пункта — до 11,4%, говорится в материалах ЦБ. Банк России назвал долю заемщиков с просрочкой по ипотеке свыше 90 дней

"После устойчивого роста долговой нагрузки домохозяйств в течение последних нескольких лет во втором квартале 2022 года наблюдалось снижение суммарной нагрузки на 0,2 процентного пункта, до 11,4%", — пишет ЦБ.

Наибольшее снижение пришлось на сегмент необеспеченных кредитов — на 0,3 процентного пункта по сравнению с 1 января 2022 года. При этом долговая нагрузка по кредитным картам увеличилась до 2,7% (на 0,1 процентного пункта в сравнении с началом года).

В то же время постепенно увеличивается количество заемщиков, имеющих два кредита: 30% общего числа заемщиков на 1 июля 2022 года, сказано в документе. В России стало меньше должников по банковским кредитам

При этом размер долга заемщика по кредитам существенно зависит от возрастной группы: наибольшая средняя сумма долга у граждан 33–38 лет — около 1 миллиона рублей при уровне проникновения кредитования в данной возрастной группе 50-60%.

Около 80% совокупной задолженности физических лиц приходится на людей возрастом до 50 лет, при этом суммарная задолженность людей младше 33 лет составляет лишь 20%. Одновременно с этим проникновение кредитования на уровне более 50% наблюдается в группе заемщиков в возрасте 35-45 лет.