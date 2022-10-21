МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана со странами-участницами ЕАЭС за восемь месяцев 2022 года вырос на пять процентов и превысил 17 миллиардов долларов, сообщил в пятницу премьер-министр республики Алихан Смаилов. Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере поставок нефти и газа

"Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев текущего года превысила 17 миллиардов долларов, что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета.

Смаилов также проинформировал, что с момента создания союза Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны ЕАЭС на 64%, а в целом казахстанский экспорт в страны ЕАЭС вырос на 35%. "При этом расширяется товарная номенклатура в пользу готовых товаров", — добавил премьер Казахстана.

По его информации, при координации Евразийской экономической комиссии к настоящему моменту в союзе устранены более 80% барьеров.

"В ближайшие годы нам предстоит сформировать правовую базу общего финансового и энергетического рынков. Это важная сфера взаимодействия наших государств", — отметил премьер Казахстана.

Также, по его словам, предстоит серьезная работа по реализации стратегии о дальнейшем развитии евразийской интеграции до 2025 года. "Убежден, что развитие Евразийского экономического союза необходимо строить на крепком фундаменте реализации базовых договоренностей. Прежде всего это безбарьерная среда для товаров, услуг и трудящихся", — заключил премьер Казахстана.