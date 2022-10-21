МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-август 2022 года вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 миллиарда долларов, заявил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване. Премьер Казахстана отметил рост торговли со странами ЕАЭС

"Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-август текущего года достиг 2,8 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 74%", — сказал Пашинян. По его словам, экспорт из Армении увеличился в два раза, а импорт — на 58%.

Он отметил, что, несмотря на политическую напряженность и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, ЕАЭС последовательно реализует интеграционную повестку, углубляя сотрудничество межу странами. "В условиях новых и непрерывных глобальных вызовов в текущем году мы с уверенностью можем констатировать наличие позитивных итогов и тенденций во взаимной торговле", — сказал Пашинян.

Вместе с тем, по его словам, при всех возможностях, предоставляемых общим рынком ЕАЭС, сохраняются особенности и требования национальных законодательств и при необходимости в ответ на новые вызовы принимаются защитные меры для своих внутренних рынков.

При этом, по мнению Пашиняна, страны последовательно и целенаправленно продвигаются по пути устранения барьеров. Он считает, что в современных условиях вопрос устранения препятствий является вопросом устойчивости внутреннего рынка, который не теряет своей актуальности.