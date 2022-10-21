МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В Пекине в пятницу показали торгово-экономическую сервисную платформу "Китай–ШОС", способную упростить процесс организации торговли между странами-участницами объединения и Демонстрационной зоной регионального торгово- экономического сотрудничества в Циндао. Глава коллегии ЕЭК выступил за развитие сотрудничества ЕАЭС и ШОС

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году, в которой участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Административный комитет Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС" в пятницу провел презентацию сервисной платформы, которая нацелена на решение задач в области торговли, таможенного контроля, логистики и финансов в рамках торгово-экономической деятельности между странами объединения. Отмечается, что в платформу включены восемь основных модулей, в том числе единое окно прохождения таможни, трансграничные закупки, выстраивание полной логистической цепочки, умный механизм налогообложения, особые финансовые сервисы, услуги по всему спектру сценариев.

На сегодняшний день наиболее полный фунционал доступен только в китайской версии, в дальнейшем платформа дополнится русским и английским языками. Согласно плану, завершение формирования проекта платформы ожидается до конца 2022 года, комплексное выстраивание платформы намечено на конец 2023 года.

В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай поддерживает создание в портовом городе Циндао, расположенном в восточной провинции Шаньдун, Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС". Объем торговли Демонстрационной зоны с государствами-членами ШОС вырос с 850 миллионов юаней в 2019 году до четырех миллиардов юаней (около 552 миллионов долларов) в 2021 году.