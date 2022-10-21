МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда в целом стабильна, однако в Магаданской области уровень безработицы достаточно высокий, заявил президент России Владимир Путин. В Индонезии предложили организовать встречу Путина с Байденом в ходе G20

"В целом, ситуация ровная — увеличение валового регионального продукта…промышленное производство растет, очень хороший инвестиционные проекты…сельхозпроизводство на уровне находится с учетом климатических особенностей, уровень доходов граждан выше, чем в среднем по стране. Но в то же время, я смотрю, стройка немножко припала у вас, не очень понятно почему, что это такое, откуда. Или есть объективные вещи? Расскажете…и, честно говоря, что неожиданно, уровень безработицы достаточно высокий", — сказал глава государства в ходе встречи с главой региона Сергеем Носовым.

Путин подчеркнул, что Магаданская область на 1 августа занимала 59 место в рейтинге рынка труда по России.

По словам российского лидера, в области также падают темпы строительства.