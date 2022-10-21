МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда остается стабильной, регистрируемая безработица сохраняется на уровне 0,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова сообщила и снижении числа зарегистрированных безработных в России

"Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, в том числе благодаря своевременно принятым и принимаемым профилактическим мерам по поддержке занятости. Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних недель сохраняется на уровне 0,8%", — сообщила Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

Ранее Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. Она отметила, что количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, уменьшилось за неделю на 12 тысяч, до 590,3 тысячи человек.

Кроме того, число находящихся в простое сократилось до 85,6 тысячи человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 98,5 тысячи человек. Профессиональное переобучение прошли уже более 84 тысяч человек.

Наконец, члены рабочей группы обсудили ход подготовки пилотного проекта по использованию механизма мобильности трудовых ресурсов на территории АО "АвтоВАЗ". Соответствующий проект нормативного акта готовит Минтруд России, добавили в аппарате.