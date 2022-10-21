МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Куба заинтересована в участии стран ЕАЭС в социально-экономическом развитии республики, заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро. Премьеры ЕАЭС договорились подготовить договор по общим нефтяным рынкам

"Мы вновь утверждаем, что Куба весьма заинтересована в участии стран ЕАЭС в нашем социально-экономическом развитии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, и особенно в сферах имеющих большой потенциал и представляющих обоюдный интерес", — сказал он в видеообращении к участникам Евразийского межправсовета, добавив, что такими областями являются разведка и добыча углеводородов, энергетика, туризм, сельское хозяйство, черная металлургия, транспорт.

Кубинский премьер добавил, что статус государства-наблюдателя в ЕАЭС соответствует стратегиям развития страны. Республика активно работает над выполнением запланированных заданий, заключению торговых соглашений по экспорту товаров и услугам, представляющим интерес для Кубы и государств-членов ЕАЭС.

"Обнадеживает регулярный обмен мнениями между представителями нашей особой зоны развития Мариэль и Евразийской экономической комиссией по поводу создания промышленного парка ЕАЭС в этой зоне", — подчеркнул Марреро.

По его словам, кубинскую сторону радует, что недавно в Белоруссии были зарегистрированы кубинские вакцины против коронавируса, что открывает широкие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества не только с этой страной, но и ЕАЭС в целом

Кроме того, премьер пригласил страны ЕАЭС на 38-ю международную ярмарке Гаваны 14-18 ноября, являющуюся, по его словам, самой важной торговой биржей общего характера на Кубе и в странах Карибского бассейна, а также одной из самых представительных в Латинской Америке

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