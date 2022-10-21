МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Представитель главы правительства Великобритании сказала в пятницу, что новый премьер-министр решит, как поступить с бюджетным планом. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

На следующей неделе члены Консервативной партии изберут нового лидера. Такой срок отчасти был обусловлен тем, чтобы новый глава правительства вступил в должность к 31 октября, когда запланировано оглашение бюджетного плана.

"Мы работаем над подготовкой к 31 октября. Но, естественно, решение о продолжении работы и о графике будет принимать новый премьер-министр", — сказала представитель уходящей в отставку Лиз Трасс.