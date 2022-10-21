Минфин США: дефицит бюджета страны достиг 429,673 миллиарда долларов в сентябре
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в сентябре вырос в два раза и составил 429,673 миллиарда долларов против дефицита в 219,596 миллиарда в августе, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за сентябрь составит лишь 173,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в сентябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 64,94 миллиарда долларов.