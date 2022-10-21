МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Правительство США в пятницу сообщило о том, что дефицит бюджета за 2022 финансовый год упал наполовину по сравнению с годом ранее, составив 1,375 трлн долларов ввиду снижения расходов на программы поддержки во время пандемии Covid-19, а также рекордно высокими доходами в условиях разогретой экономики. При этом расходы, связанные со списанием студенческих кредитов, ограничили сокращение дефицита бюджета. Дефицит бюджета США вырос вдвое в сентябре

По данным Министерства финансов, бюджетный дефицит за отчетный период сократился на 1,400 трлн долларов, и такие темпы сокращения являются рекордными. Тем временем поступления в бюджет достигли рекордно высокого уровня 4,896 трлн долларов, что на 850 млрд долларов, или на 21% больше, чем в 2021 финансовом году.

Расходы за 2022 финансовый год, который завершился 30 сентября, сократились на рекордные 550 млрд долларов, или на 8% по сравнению с предыдущим годом, до 6,272 трлн долларов. Однако расходы за сентябрь, последний месяц финансового года, включали в себя затраты в размере 430 млрд долларов в связи с планом администрации Байдена о списании задолженности по студенческим кредитам на сумму до 20 000 долларов для выпускников колледжей, которые зарабатывают менее 125 000 долларов в год или менее 250 000 долларов в год для женатых пар.