МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 26 октября планирует принять участие в пленарном заседании Госдумы, где будет рассматриваться проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, сообщила пресс-служба Счетной палаты. Госдума 26 октября изучит вопрос выделения средств ЛНР

"В среду, 26 октября, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин планирует принять участие в пленарном заседании Государственной Думы по проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы", — говорится в сообщении.

Ранее, 17 октября, Кудрин не пришел в Госдуму докладывать заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы в профильном комитете. Вместо него докладывала его заместитель Галина Изотова.

В конце сентября Forbes со ссылкой на источники сообщил о том, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. Приняв такое предложение, Кудрину пришлось бы покинуть пост главы Счётной палаты.

Ведомство официально не подтверждало этих сообщений, в пресс-службе отмечали, что Кудрин находится на рабочем месте. Слухи о том, что Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс" сентябре также опровергал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом бывший помощник главы Счетной палаты Павел Демидов в конце сентября перешел на работу в "Яндекс".