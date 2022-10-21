МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Инфляция не становится неотъемлемой частью экономической картины в США, заявила министр финансов Джанет Йеллен в ответ на растущие опасения относительно того, что высокие цены могут сохраняться долгое время. Инфляция в США замедлилась до 8,2 процента

"Я не думаю, что инфляция начинает укореняться в экономике США", — сказала она, отвечая на вопрос о недавних данных по потребительским ценам и ценам производителей, которые указали на устойчивый рост цен.

"Укоренение инфляции сопровождалось бы ростом инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе до уровней, которые не соответствуют годовым темпам роста цен в 2%. Затем эти возросшие инфляционные ожидания учитывались бы в зарплатах и ценах", — заявила министр финансов.

Недавние данные указали на необходимость дальнейшей работы над снижением инфляции, но это не значит, что повышенные темпы роста цен укоренились, сообщила Йеллен. Это одна из причин того, почему она "все еще считает, что есть путь к снижению инфляции при сохранении сильного рынка труда".

Йеллен добавила, что видит снижение издержек в некоторые сегментах экономики, в частности, производственных и транспортных расходов.